La Copa del Mundo 2026 está llegando a su final y este sábado, en Miami, se llevará a cabo el penúltimo partido del torneo. Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentarán para definir al ganador del tercer lugar.

Por un lado, los dirigidos por Didier Deschamps llegaron a este partido después de ser eliminados por España en semifinales. Los últimos subcampeones del mundo, llegaban como los grandes favoritos a ganar este Mundial, pero Mikel Oyarzabal y Pedro Porro pusieron punto final a ese sueño.

Por el otro lado, los Tres Leones cayeron en una edición histórica del clásico de selecciones contra Argentina en Atlanta. Sin embargo, y a pesar de las críticas que recibió Thomas Tuchel después de la eliminación, Inglaterra sueña con firmar su mejor participación en una Copa del Mundo desde que fueron anfitriones en 1966.

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A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO FRANCIA VS INGLATERRA?

Día: sábado 18 de julio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Miami

Transmisión: ViX Premium

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