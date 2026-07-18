Miami.— Francia e Inglaterra disputarán el partido que nadie quiere jugar. Un duelo por el tercer puesto del Mundial en el que deberán apartar por un momento la decepción de sus derrotas en semifinales y las ganas de vacaciones, para despedir un torneo que sólo querían ganar.

Una tarea difícil espera a ambos cuerpos técnicos que se quedaron en el camino en Semis. ¿Cómo motivar a unos jugadores que el martes y el miércoles creían firmemente que estarían en la final de Nueva Jersey?

Inglaterra la tocó con la punta de los dedos. Ganaba 1-0 contra Argentina en el minuto 85, antes de que Enzo Fernández y Lautaro Martínez voltearan el resultado en los últimos compases y citaran a la Albiceleste con España este domingo en la gran final de la Copa del Mundo.

Un enésimo milagro argentino y otra decepción para los Tres Leones, que no levantan un trofeo mayor desde su primer y único título mundial en 1966.

En rueda de prensa, el seleccionador Thomas Tuchel, muy criticado en Inglaterra por su planteamiento ultradefensivo después del 1-0, resumió el ánimo de los protagonistas antes del sábado: “Ninguno de estos jugadores, ninguno de los jugadores franceses, quiere jugar en este partido”.

Didier Deschamps también tendrá que encontrar el mensaje para movilizar a sus tropas.

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“No tenemos el partido que queríamos, pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta”, dijo el técnico, previo al choque contra los ingleses.

“Hay una responsabilidad respecto a millones de franceses que nos apoyan, que han vibrado de emoción y que también han sufrido decepciones”, añadió en la víspera de su último partido al frente de Francia, con la que ganó un Mundial como jugador en 1998 y otro como técnico en 2018.

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