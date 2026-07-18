Ocho personas perdieron la vida y más de 60 otras resultaron heridas durante la noche en Rusia en ataques de drones ucranianos, reportaron autoridades rusas el sábado.

Las fuerzas de Kiev continúan su implacable campaña aérea contra infraestructura energética y objetivos militares en el interior de Rusia, con el propósito de socavar el esfuerzo bélico de Moscú y hacer que la población sienta las consecuencias de la invasión total de Ucrania por parte del Kremlin, que se encuentra ya en su quinto año.

Dos enormes almacenes de Wildberries, el principal minorista online ruso, fueron alcanzados por aviones no tripulados ucranianos durante la noche, según funcionarios rusos. Uno fue en la localidad de Kotovsk, en la región de Tambov, a unos 360 kilómetros (cerca de 220 millas) de la frontera con Ucrania, y otro en la ciudad de Elektrostal, a unos 50 kms (30 millas) al este de Moscú.

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Ambos se incendiaron, pero la fundadora de Wildberries, Tatyana Kim, dijo más tarde el sábado que el fuego en Kotovsk había quedado extinguido. Imágenes y videos difundidos por medios online rusos mostraron un incendio en la instalación de Elektrostal, con enormes columnas de humo elevándose sobre ella.

Un dron ucraniano también impactó contra un depósito de petróleo en la ciudad de Noginsk, justo al norte de Elektrostal, causando un fuego y la evacuación de una maternidad próxima y un edificio residencial, indicó el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo en una publicación en Telegram el sábado que ataques de largo alcance de las fuerzas de Kiev alcanzaron dos “importantes instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov”.

“Estas instalaciones eran utilizadas por el agresor para suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación”, escribió, agregando que una instalación petrolera también fue alcanzada.

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Siete trabajadores del turno de noche murieron en el almacén de Kotovsk y otros 25 resultaron heridos, dijo el gobernador de la provincia de Tambov, Yevgeny Pervyshov.

Un total de 37 personas resultaron heridas en la región de Moscú y una falleció más tarde en el hospital, dijo Vorobyov.

En Elektrostal, restos de drones golpearon el edificio de un jardín de infancia, de acuerdo con Vorobyov, lo que causó un incendio que se había apagado ya.

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En la ciudad de Vladimir, a unos 180 kilómetros (más de 110 millas) al este de Moscú, un dron ucraniano impactó contra un edificio residencial y provocó un breve incendio, explicó el gobernador, Alexander Avdeyev. No hubo víctimas, agregó.

Según Zelenskyy, las fuerzas de operaciones especiales del país también llevaron a cabo ataques contra objetivos en el mar de Azov y en territorio ocupado.

El Estado Mayor de Ucrania mencionó en un comunicado el sábado un ataque contra un depósito de combustible en Noginsk que, según indicó, abastece incluso a las fuerzas armadas rusas. También reportó haber alcanzado dos petroleros, dos grúas flotantes y un remolcador en los mares Negro y de Azov, apuntando que las embarcaciones eran utilizadas para transportar petróleo, combustible y marcancia militar.

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Por su parte, el ejército dijo que atacó un buque patrulla del Proyecto 10410 Svetlyak en Kerch, que describió como la segunda embarcación de esa clase alcanzada en dos días, así como un puente ferroviario sobre el río Bila cerca de Sabivka, en la región ocupada de Luhansk, que dijo Rusia utiliza para la logística militar.

En total, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 379 drones ucranianos sobre 19 regiones rusas, además de sobre la península de Crimea —anexada ilegalmente— y los mares de Azov y Negro.

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