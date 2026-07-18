Si quieres iluminar tu cabello pero te da miedo exponerlo a químicos que lo dañen, debes saber que existe una opción para darle brillo natural. Eso sí, debe ser realizada por un profesional en coloración.

Hoy en De Última te decimos de cuál se trata.

¿Qué técnica de coloración ilumina el cabello?

Esta técnica para el cabello se llama Light Line Effect, y consiste en iluminar zonas estratégicas del cabello para que el rostro también reciba ese brillo.

A través de Instagram, la estilista española Trinidad Hair indica que, a diferencia de otras técnicas de coloración, su objetivo no es cambiar radicalmente el tono, sino potenciar el color natural mediante reflejos sutiles.

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¿Cómo conseguir el Light Line Effect en el pelo?

Con la técnica Light Line Effect, la decoloración es sutil y eso reduce las probabilidades de daños capilares. Para lograrla, Trinidad Hair recomienda utilizar un superaclarante.

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Según los expertos de Univital, los superaclarantes tienen la capacidad de unificar el color del pelo y al mismo tiempo aclararlo hasta 5 tonos.

Y por si te lo preguntas, la diferencia entre un decolorante y un aclarante es que éste último es más amable. Otro beneficio es que puede aplicarse en cabello natural y en el previamente teñido.

Sólo cuando vayas al salón de belleza, asegúrate que tu estilista adopte las siguientes medidas:

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Colocarte una gorra de silicón especial para mechas. La aplicación del superaclarante no debe pasar los 15 minutos; o bien, el experto te deberá sugerir un intervalo seguro para las condiciones de tu pelo. Como paso final, se necesitan matizar las mechas para conseguir un resultado natural.

Iluminar el cabello con la técnica Light Line Effect ofrece un resultado natural. Foto: Unsplash

¿Cómo cuidar el cabello después de ponerle superaclarante?

Si bien el superaclarante es menos invasivo para el cabello, sí requiere cuidados posteriores. Para conservar el Light Line Effect o potenciar la luminosidad, los expertos recomiendan:

Aplicar aceites especiales de 2 a 3 veces por semana para mantener la hidratación. Únicamente se coloca de medios a puntas.

De igual manera, Univital sugiere usar mascarillas reparadoras al menos una vez a la semana, y que contengan ingredientes como vitamina E.

Usa mascarillas para mantener el brillo de esta técnica de coloración. Foto: Unsplash

Si quieres un cabello iluminado con un acabado natural, acude con tu estilista de confianza para valorar si el tuyo es candidato al Light Line Effect.

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