El mundo de las frutas y verduras es particularmente amplio y, en ocasiones, confuso; ¡existen frutas de las que quizá no has escuchado nunca!

Hoy en Menú te presentamos una fruta desconocida pero con muchos beneficios: la balsamina.

¿Qué es la balsamina?

Originaria de regiones tropicales del Caribe, Asia, y África, la balsamina es un vegetal que, de acuerdo con Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, pertenece a la misma especie que la calabaza, la sandía, el melón, y hasta el pepino.

La balsamina también es conocida como melón amargo, calabaza amarga, o pera de bálsamo. En apariencia, es bastante similar a una peino o calabacín; de color verde oscuro y textura rugosa.

¿Cómo se come la balsamina?

La balsamina es conocida por ser uno de los vegetales más amargos que se pueden consumir. Sin embargo, existen múltiples formas de consumirlo y hacerlo parte de tu dieta.

Generalmente se come en ensaladas, jugos, o infusiones; aunque esto depende enteramente del paladar de cada persona. Hay quienes creen que la balsamina es un gusto adquirido pues su regusto amargo tiende a predominar sobre cualquier otro sabor.

Sin embargo, incluso si no eres super fan de los sabores amargos, vale la pena darle una oportunidad a la balsamina pues tiene muchísimos beneficios para tu salud.

Qué beneficios tiene la balsamina?

De entre los principales beneficios de la balsamina, siempre resaltas sus propiedades curativas, antioxidantes, y regenerativas, pero eso no es lo único bueno de comer balsamina pues también:

Reduce los niveles de azúcar en la sangre.

Inhibe el crecimiento de células cancerígenas.

Mejora la digestión.

Ayuda a perder peso.

Contiene minerales como hierro, zinc, potasio, manganeso, y magnesio.

Es rica en vitamina B3, B5, y B6.

¿Te animas a probar este melón amargo?

