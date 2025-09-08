Más Información

Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago de 6 mil 200 hoy, 8 de septiembre?; esto se sabe

Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago de 6 mil 200 hoy, 8 de septiembre?; esto se sabe

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

⁠Día internacional del periodista 2025: ¿por qué se celebra hoy 8 de septiembre?; esto se sabe

⁠Día internacional del periodista 2025: ¿por qué se celebra hoy 8 de septiembre?; esto se sabe

Emma Coronel presume fotos inéditas de sus gemelas, hijas de "El Chapo" Guzmán; lanza curioso mensaje en Instagram

Emma Coronel presume fotos inéditas de sus gemelas, hijas de "El Chapo" Guzmán; lanza curioso mensaje en Instagram

La Casa de los Famosos 3: sexta gala de eliminación deja ola de memes; usuarios reaccionan a la salida de Facundo

La Casa de los Famosos 3: sexta gala de eliminación deja ola de memes; usuarios reaccionan a la salida de Facundo

El mundo de las frutas y verduras es particularmente amplio y, en ocasiones, confuso; ¡existen frutas de las que quizá no has escuchado nunca!

Hoy en te presentamos una fruta desconocida pero con muchos beneficios: la balsamina.

¿Qué es la balsamina?

Originaria de regiones tropicales del Caribe, Asia, y África, la balsamina es un vegetal que, de acuerdo con Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, pertenece a la misma especie que la calabaza, la sandía, el melón, y hasta el pepino.

La balsamina también es conocida como melón amargo, calabaza amarga, o pera de bálsamo. En apariencia, es bastante similar a una peino o calabacín; de color verde oscuro y textura rugosa.

Leer también:

¿Cómo se come la balsamina?

La balsamina es conocida por ser uno de los vegetales más amargos que se pueden consumir. Sin embargo, existen múltiples formas de consumirlo y hacerlo parte de tu dieta.

Foto: Pexels.
Foto: Pexels.

Generalmente se come en ensaladas, jugos, o infusiones; aunque esto depende enteramente del paladar de cada persona. Hay quienes creen que la balsamina es un gusto adquirido pues su regusto amargo tiende a predominar sobre cualquier otro sabor.

Sin embargo, incluso si no eres super fan de los sabores amargos, vale la pena darle una oportunidad a la balsamina pues tiene muchísimos beneficios para tu salud.

Leer también:

Qué beneficios tiene la balsamina?

De entre los principales beneficios de la balsamina, siempre resaltas sus propiedades curativas, antioxidantes, y regenerativas, pero eso no es lo único bueno de comer balsamina pues también:

  • Reduce los niveles de azúcar en la sangre.
  • Inhibe el crecimiento de células cancerígenas.
  • Mejora la digestión.
  • Ayuda a perder peso.
  • Contiene minerales como hierro, zinc, potasio, manganeso, y magnesio.
  • Es rica en vitamina B3, B5, y B6.
Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.

¿Te animas a probar este melón amargo?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses