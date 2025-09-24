¿Quién es Tylor Chase, el actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ que hoy vive en la calle?

El 'Manual de Ned' fue una serie producida y transmitida por Nickelodeon del 2004 al 2007, favorita de miles de niños y niñas que seguían la historia de Ned Bigby y sus consejos para sobrellevar los obstáculos de la escuela secundaria.

Dentro de la serie destacaron varios amigos y personajes cercanos, como “Cabeza de Coco” o Tyler Chase, quien daba vida a Martín Qwerly.

Este último ha llamado especialmente la atención, pues en los últimos días se volvió tendencia en redes sociales.

A través de TikTok, una usuaria compartió un video en el que se observa al actor en un estado descuidado. Durante la grabación, Tyler Chase se presentó diciendo: “Hola, soy Tyler Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, mientras miraba directamente a la cámara.

¿Quién es Tylor Chase, actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’?

Taylor nació en septiembre de 1989, en Arizona, Estados Unidos, logrando la fama a una edad temprana por su papel como Martín Qwerly en la serie “Manual de Ned”, además participó en otras series similares como “Everybody Hates Chris” y en la película “Good Time Max”, además de en el 2011 prestar su voz al personaje Hank Newbern, en el videojuego LA Noire.

Además, Chase mantiene un canal en YouTube con su propio nombre, donde en algunos videos se le puede ver recitando poemas o realizando pequeñas actuaciones. No obstante, la calidad del material no es la mejor y su última publicación data del año 2021.

Fans piden ayudar al ex actor de Manual de Ned

Uno de los primeros videos sobre Tyler Chase se compartió hace apenas seis días y ya acumula más de 3 millones de reproducciones, cerca de 230 mil “me gusta” y miles de comentarios.

Otro clip que se viralizó dio impulso a la campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, donde se solicita apoyo para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

La misma usuaria que difundió los primeros videos también ha compartido actualizaciones sobre el estado de Chase y su paradero. Con ello, el actor se suma a la lista de intérpretes que alcanzaron notoriedad en su juventud, pero que, debido a dificultades económicas o personales, se alejaron de las cámaras y enfrentaron escenarios adversos.

