Stranger Things 5: así se vería la emblemática serie de Netflix si fuera una telenovela mexicana

El pasado 25 de diciembre, usuarios en redes sociales celebraron la llegada de los nuevos episodios de la temporada final de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix que ha enganchado a miles de personas alrededor del mundo por su mezcla entre nostalgia y ciencia ficción.

A lo largo de cinco temporadas, las aventuras de un grupo de adolescentes en el pueblo de ‘Hawkins’ marcó a toda una generación, tras descubrir un portal a un mundo paralelo lleno de maldad que pone en peligro la vida de toda la comunidad.

Con la llegada de la quinta y última temporada, la historia creada por los hermanos Duffer se volvió tendencia en la red provocando una oleada de reacciones, entre las que destacó un clip que ambientó la serie como una telenovela mexicana.