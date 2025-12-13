Más Información

Springfield vive un momento importante: habló… y sonó a estrella de Hollywood. desató la emoción en redes sociales tras compartir un adelanto del próximo episodio de , que se estrenará este domingo 14 a través de Fox.

La actriz de "Juego de gemelas" presta su voz a la versión futura de Maggie, la más pequeña de la familia Simpson, conocida por haber hecho del silencio su sello. Aunque en contadas ocasiones el personaje ha hablado, esta participación marca un momento especial dentro de la historia de la serie.

En el breve clip difundido por Lohan en su cuenta de Instagram se observan apenas unos segundos de la escena: Bart, ya en su etapa adolescente, anuncia que tomará el auto para ir a la escuela, pero Maggie, visiblemente nerviosa, se opone, obligándolo a devolver las llaves.

Lohan también compartió su entusiasmo por formar parte del proyecto y escribió: “Qué sueño hecho realidad ser parte de esta familia icónica”.

Las reacciones de los usuarios fueron de celebración con comentarios como: “¡Esto es tan icónico! Definitivamente deberías hacer más actuación de voz, Lindsay”, “¡Esto es lo mejor que le ha pasado a Los Simpson este año!”, “Amo a Lindsay y siempre apoyaré su trabajo” y “¿Lindsay Lohan como Maggie? ¡Voy a verlo cuando se transmita!”.

A lo largo de las temporadas, la serie ha mostrado distintos saltos temporales en los que Maggie aparece como una música reconocida o una exitosa ejecutiva; sin embargo, su voz en una etapa adulta había sido poco explorada hasta ahora.

Las otras voces de Maggie

Como mencionamos, Maggie ha tenido contadas intervenciones con voz. En Lisa’s First Word, de la cuarta temporada, Elizabeth Taylor sorprendió al público al hacerla pronunciar una sola palabra: “Papá”. Más tarde, James Earl Jones y Harry Shearer también le dieron voz al personaje en distintos episodios especiales de La Casa-Árbol del Horror.

Antes de eso, en Bart vs. Thanksgiving, episodio de la segunda temporada, Carol Kane había prestado su voz a Maggie en una secuencia de fantasía, aunque su participación no fue acreditada.

