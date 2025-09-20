Manifestantes antiinmigración se enfrentaron este sábado en La Haya, Países Bajos, con la policía, que utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos, según informó la agencia neerlandesa ANP.

La agencia, citando a la policía, indicó que unas mil 500 personas se reunieron en una autopista que atraviesa la ciudad, donde se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes lanzaron botellas y piedras a los agentes, y un vehículo policiaco fue incendiado.

También atacaron la sede de un partido político, la formación socialdemócrata D66, cuyas ventanas quedaron destrozadas.

La policía detuvo a varias personas, pero no se precisó el número, reportó ANP.

"No se toca a los partidos políticos. Si creen que pueden intimidarnos, están muy equivocados", denunció en X el dirigente del partido D66, Rob Jetten.

Nadie se encontraba en la sede en ese momento, indicaron responsables del partido, según ANP.

