Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Ante llegada de Hernán Bermúdez, José Ramiro López Obrador pide "escuchar a los que son acusados" y esperar investigación

Premio Ariel 2025: María Rojo, Karina Gidi y otras estrellas del cine mexicano se lucen en la alfombra roja

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

¡Otra vez! Camión refresquero cae en socavón, ahora, en alcaldía Gustavo A Madero

Localizan y destruyen 12 centros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas en Sinaloa

Canciller De la Fuente participará en asamblea de la ONU en representación de la presidenta Sheinbaum

Patricia Mercado pide dejar de llamar "bromas" al acoso laboral, ante el caso de Carlos Gurrola, presuntamente envenenado por sus compañeros

Mantienen prisión preventiva para esposa e hijo de Lord Pádel; los acusan de homicidio calificado en grado de tentativa

Impulsa Morena reforma para proteger identidad digital ante inteligencia artificial

antiinmigración se enfrentaron este sábado en La Haya, Países Bajos, con la , que utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos, según informó la agencia neerlandesa ANP.

La agencia, citando a la policía, indicó que unas mil 500 personas se reunieron en una autopista que atraviesa la ciudad, donde se enfrentaron con las .

Los manifestantes lanzaron botellas y piedras a los agentes, y un vehículo policiaco fue incendiado.

También atacaron la sede de un partido político, la formación socialdemócrata D66, cuyas ventanas quedaron destrozadas.

La policía detuvo a varias personas, pero no se precisó el número, reportó ANP.

"No se toca a los partidos políticos. Si creen que pueden intimidarnos, están muy equivocados", denunció en X el dirigente del partido D66, Rob Jetten.

Nadie se encontraba en la sede en ese momento, indicaron responsables del partido, según ANP.

