Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Lagua siguen en proceso legal

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Alertan de tormenta invernal "potencialmente mortal" en EU; daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Zelensky anuncia cita trilateral entre Ucrania, Rusia y EU el fin de semana; "a veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense"

ICE detiene a 4 menores de edad, incluido un niño de cinco años; continúan las redadas en Minnesota

Washington.- Cuatro menores de edad, entre ellos un niño de cinco años y una niña de 10, fueron detenidos en el distrito escolar de Columbia Heights en por agentes de inmigración del en el marco de las redadas intensivas que la Administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo en ese estado, denunciaron funcionarios escolares.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa el martes, justo cuando regresaban del colegio, según un comunicado de prensa de las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

Después de arrestar al padre, los agentes se llevaron también al pequeño en lugar de dejarlo a cargo de otro adulto en su casa, como denunciaron desde el distrito escolar, y ambos quedaron bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional en San Antonio, según The Washington Post.

El de Conejo Ramos no es el único caso de menores detenidos por agentes del ICE, ya que funcionarios escolares denunciaron también que este mes han sido arrestados tres estudiantes más de Columbia Heights.

Aumenta la tensión tras la muerte de una mujer a manos de agente del ICE en Minneapolis.
Aumenta la tensión tras la muerte de una mujer a manos de agente del ICE en Minneapolis. Foto: Christopher Katsarov / AP

Un estudiante de secundaria de 17 años, que se dirigía a la escuela, fue obligado a salir de su vehículo el martes por la mañana por unos agentes del ICE que se lo llevaron y una semana antes, una niña de 10 años, estudiante de cuarto grado, también fue detenida junto a su madre y ambas, según las autoridades escolares, se encuentra en un centro de detención de Texas.

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights han mostrado su preocupación por las detenciones que agravan la tensión en Minnesota con los agentes del ICE después de la muerte de , de 37 años, que fue asesinada por un agente de ICE en Minneapolis.

En las últimas semanas el gobierno Trump ha lanzado un gran operativo en Minnesota después de que la emisión de un documental de un youtuber conservador volviera a poner el foco los casos de fraude en guarderías de este estado que involucran a miembros de la comunidad somalí.

Está prevista la visita del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, a Minnesota de cara a reafirmar las duras políticas migratorias de Trump que también está endureciendo las redadas en otros puntos del país, como Maine.

