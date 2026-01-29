León, Gto.- Seis personas fueron asesinadas en tres hechos, tres de ellas en un restaurante del municipio de Apaseo el Alto, una mujer y su hijo en una vivienda en la ciudad de León y un hombre calcinado en Celaya.

Tres homicidios ocurrieron la mañana del 29 de enero de 2026 y tres la tarde de este miércoles en un establecimiento de comida en la colonia Ávila Camacho.

En el local de alimentos, elementos de Seguridad de Apaseo el Alto encontraron cartuchos percutidos de armas largas en torno de los cuerpos de tres personas.

La violencia continuó en León, en donde una madre y su hijo de 22 años fueron asesinados cuando dormían en un domicilio de la colonia Parques de la Noria, identificada por la autoridad municipal como una de las zonas más violentas de León, Guanajuato.

Antes de las 7:00 de la mañana de este 29 de enero de 2026, dos hombres entraron a la casa de la señora Gloria, de 51 años, ubicada en la calle Parque Colombia, y acabaron con su vida y la de su joven hijo.

Una ambulancia llegó al domicilio por el llamado de auxilio de vecinos que reportaron detonaciones de arma de fuego, sin embargo paramédicos reportaron que las víctimas no presentaban signos victales.

Ante ello, elementos de Seguridad colocaron cintas amarillas en torno del predio en apoyo de un equipo forense de la fiscalía estatal que levantó indicios y los cadáveres.

En esta colonia se han suscitado diversos crímenes de alto impacto en enero; una mujer embarazada falleció acribillada al igual que un hombre en situación de calle, además en la zona se localizó una cabeza humana.

En la colonia Gobernadores, al oriente de Celaya, un hombre fue ejecutado y calcinado a bordo de un vehículo.

Una llamada al sistema de Emergencias 911 denunció que un vehículo se estaba quemando en la calle Severiano Castilla.

El auto se encontraba estacionado en la calle Severo Castillo; elementos de Bomberos llegaron al sitio y encontraron a una persona sin vida en el asiento trasero.

