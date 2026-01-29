Más Información

Durante el mes de enero, el puerto de Mazatlán, Sinaloa, registró la llegada de 15 , que transportaron a 51 mil 920 visitantes y generaron una derrama económica superior a los 82 millones de pesos.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que estos resultados reflejan el impacto positivo de las estrategias impulsadas para fortalecer la promoción del destino y atraer a las principales navieras internacionales, lo que ha permitido mantener una dinámica favorable para la economía local.

Este jueves concluyeron los arribos del mes con la llegada del crucero Norwegian Bliss, proveniente de , a bordo del cual viajaban 4 mil 242 pasajeros y mil 612 tripulantes.

Desde temprana hora, alrededor de las 7:30 de la mañana, los visitantes comenzaron a descender para recorrer algunos de los puntos más representativos del puerto, entre ellos el Clavadista, el Callejón Liverpool, la Plazuela Machado, la Catedral Basílica y el Mercado Pino Suárez.

Los cruceristas también aprovecharon su estancia para conocer el Malecón, la Zona Dorada y el Paseo del Centenario, además de disfrutar de la oferta gastronómica local.

De acuerdo con la programación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), para el mes de febrero se tiene prevista la llegada de 13 embarcaciones más al puerto sinaloense.

En el , durante 2025 Mazatlán recibió 124 cruceros con más de 436 mil pasajeros, lo que se tradujo en una derrama económica superior a los 695 millones de pesos.

