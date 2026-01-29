Durante el mes de enero, el puerto de Mazatlán, Sinaloa, registró la llegada de 15 cruceros turísticos, que transportaron a 51 mil 920 visitantes y generaron una derrama económica superior a los 82 millones de pesos.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que estos resultados reflejan el impacto positivo de las estrategias impulsadas para fortalecer la promoción del destino y atraer a las principales navieras internacionales, lo que ha permitido mantener una dinámica favorable para la economía local.

Este jueves concluyeron los arribos del mes con la llegada del crucero Norwegian Bliss, proveniente de Puerto Vallarta, a bordo del cual viajaban 4 mil 242 pasajeros y mil 612 tripulantes.

Lee también En Hidalgo, 16 municipios incumplen con requisitos para el nombramiento de sus tesoreros; algunos no cuentan con título profesional

Desde temprana hora, alrededor de las 7:30 de la mañana, los visitantes comenzaron a descender para recorrer algunos de los puntos más representativos del puerto, entre ellos el Clavadista, el Callejón Liverpool, la Plazuela Machado, la Catedral Basílica y el Mercado Pino Suárez.

Los cruceristas también aprovecharon su estancia para conocer el Malecón, la Zona Dorada y el Paseo del Centenario, además de disfrutar de la oferta gastronómica local.

Lee también Ferrocarriles del Istmo y Secretaría de Comunicaciones demandan a 3 familias chiapanecas; las acusan de invasión de bienes nacionales

De acuerdo con la programación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), para el mes de febrero se tiene prevista la llegada de 13 embarcaciones más al puerto sinaloense.

En el balance anual, durante 2025 Mazatlán recibió 124 cruceros con más de 436 mil pasajeros, lo que se tradujo en una derrama económica superior a los 695 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr