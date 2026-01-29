Pachuca.– En Hidalgo, al menos 16 de los 84 municipios registran algún incumplimiento relacionado con el nombramiento de sus tesoreros municipales, el cual abarca desde requisitos de perfil profesional, entrega de títulos, documentación y caución.

En la entidad, 68 municipios sí cumplen con los requisitos necesarios para el nombramiento de este cargo, considerado uno de los más relevantes debido al manejo y destino de los recursos públicos. De esta manera, el 81 por ciento presenta cumplimiento, mientras que el 19 por ciento no lo hace.

Existen dos casos recientes en los que los tesoreros municipales fueron sustituidos, correspondientes a los municipios de Alfajayucan y Pisaflores.

En tanto, Progreso es el único municipio señalado por no cumplir con la entrega del título profesional y la caución, es decir, la fianza o garantía que tiene como finalidad proteger al municipio en caso de daños, faltantes, desvíos o irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

En el rubro de perfil y caución se encuentran listados los municipios de Huehuetla, Omitlán y Tlanchinol; mientras que el incumplimiento únicamente en caución corresponde a Cuautepec, Epazoyucan y Tezontepec de Aldama.

Asimismo, dos municipios informaron que el trámite del título profesional de sus encargados de la tesorería se encuentra en proceso: Zempoala y Juárez Hidalgo.

El bloque más numeroso corresponde a funcionarios que no cumplen con el perfil requerido, ubicados en los municipios de Xochiatipan, Francisco I. Madero, Huautla, Molango y San Bartolo Tutotepec.

Hasta el momento, no se han impuesto sanciones ni se han establecido plazos para la regularización de estos estatus en los funcionarios municipales.

Entre los municipios que registraron observaciones durante 2025 se encuentran Zempoala donde no se justificaron gastos. En este caso el monto pendiente de aclaración asciende a 10 millones 663 mil pesos.

De igual forma, en la entidad ningún municipio alcanzó el cumplimiento total en materia de fiscalización, de acuerdo con los informes correspondientes a 2025. Algunos ayuntamientos presentaron índices de cumplimiento bajos, como Cuautepec.

