Elementos de la Policía Forestal de Puebla aseguraron seis hornos clandestinos para procesar madera en la región de las faldas del Volcán Popocatépetl.

Los agentes ubicaron en el municipio de San Nicolás de los Ranchos las estructuras que operaban de manera irregular y representaban un riesgo para los ecosistemas forestales.

Fue resultado de los recorridos pie-tierra de la Policía Estatal Forestal, como encontraron y eliminaron los hornos.

Las investigaciones determinaron que en esas estructuras se procesaba madera obtenida de la tala no autorizada.

A la par, los efectivos forestales llevaron a cabo labores de brecheo con un resultado total de 25 metros lineales con el objetivo de prevenir incendios forestales.

La acción contribuyó a la creación de franjas de protección que facilitan el control y la atención ante posibles contingencias.

