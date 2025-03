Edgar Amador rinde protesta como secretario de Hacienda en San Lázaro; asume con voto unámime de diputados

Edgar Abraham Amador Zamora rindió protesta como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante el pleno de la Cámara de Diputados. También rindieron protesta Carlos Gabriel Lerma Cotera, como subsecretario de Ingresos, y Roberto Carlos Fernández González, como tesorero de la Federación.

El funcionario designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue apoyado por todos los grupos parlamentarios, incluidos los de oposición que dieron un “voto de confianza”, y avalaron el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por 419 votos a favor y ninguno en contra.

Durante la presentación de posicionamientos de las bancadas, la diputada Patricia Flores (MC) señaló que es necesario que el secretario de Hacienda dialogue con todos los sectores, incluyendo a la oposición. “No aceptaremos imposiciones ni decisiones unilaterales que comprometan la estabilidad económica del país”.

Lee también Lenia Batres abandona sesión de la Corte; acusa de “complicidad y sometimiento” de ministros a Salinas Pliego

“Si su actuar responde a la opacidad, al endeudamiento desmedido o al uso faccioso de las finanzas públicas, nos tendrá de frente, firmes y decididos a defender los derechos y el bienestar de las y los ciudadanos”, advirtió.

El diputado Jericó Abramo (PRI) llamó al funcionario a construir una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, y se aumente en un punto porcentual, los recursos destinados a los estados y municipios.

“Para que podamos cambiar la fórmula del 80% que se queda en la Federación y 20 a estados y municipios; que sea 79%, federación, 21% estados y municipios, esto con la finalidad de que ese punto adicional sirva para que estados y municipios reciban 82 mil millones de pesos más de lo que reciben en participaciones, y vamos a ponerle transparencia. Uno, que ese punto de dispersión presupuestal se dé si, y solo si, los estados y municipios mejoran sus prácticas de ingresos en materia del cobro del agua, predial y derechos municipales”, explicó.

Lee también Tatiana Clouthier toma titularidad del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior; De la Fuente celebra su incorporación

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, refirió que apoyan la ratificación de Edgar Amador porque continuará con el proyecto del exsecretario Rogelio Ramírez de la O.

“El grupo parlamentario del PT no regatea ningún apoyo a los nuevos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y Edgar cuenta con nosotros, y todos los secretarios, para hacer equipo con el PT”, dijo.

El diputado Alberto López Hernández (PVEM) expuso que su partido respalda “la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y hacemos votos para que su desempeño como altos funcionarios de Hacienda, se distinga por el éxito y, en última instancia, por los beneficios que traerá a la población”.

Lee también Fernández Noroña exige reinstalación de trabajadoras de limpieza del Senado; fueron despedidas sin previo aviso

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) señaló que el voto a favor de su bancada, no significa un respaldo incondicional, y cuestionarán la actuación del nuevo titular de la SHCP.

“Desde Acción Nacional votaremos a favor de este nombramiento, porque México, en estos momentos, necesita estabilidad económica, pero dejamos en claro que esto no es un respaldo incondicional, no vamos a encumbrar a ningún secretario sin caer en la lógica del oficialismo, de aplaudir sin cuestionar”, subrayó.

Finalmente, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que la ratificación de Amador significa “construir los nuevos proyectos mixtos de la inversión pública y privada, para generar empresas estratégicas de coinversión”.

Lee también Diputados guardan minuto de silencio por víctimas de campo de exterminio en Jalisco; piden reforzar estrategia de seguridad

“Queremos que se ratifique a los funcionarios, pero sobre todas las cosas, queremos que se ratifique ese proyecto noble, bondadoso, donde están primero los pobres. Dónde está la prosperidad compartida y dónde está la guía para construir un verdadero estado de bienestar en México”, comentó.

Sánchez Cordero celebra ratificación de Edgar Amador

Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena, compartió en su cuenta de X que el Pleno de la Cámara Baja ratificó a Edgar Amador como Secretario de Hacienda y Crédito Público:

"El Pleno de la Cámara de Diputados ratificamos al C. Edgar Abraham Amador Zamora como Secretario de Hacienda y Crédito Público, al C. Carlos Gabriel Lerma Cotera como subsecretario de ingresos y al C. Roberto Carlos Fernández González como Tesorero de la Federación", escribió.

En su publicación, Sánchez Cordero deseó "mucho éxito" para los nuevos funcionarios en su nuevo encargo.

Lee también Sheinbaum anuncia consulta para erradicar violencia contra mujeres; se apoyará con red de Tejedoras de la Patria

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc