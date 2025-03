El Senado de la República despidió el pasado 28 de febrero a 14 trabajadoras del área de limpieza, sin justificación alguna y sin otorgarles la liquidación a la que tienen derecho, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, exigió su reinstalación inmediata.

Las afectadas denunciaron que a pesar de que en diciembre de 2024 el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, anunció que el Senado incorporaría a su nómina a cerca de 400 trabajadores que estaban contratados en la modalidad de outsourcing, menos de tres meses después fueron despedidas sin previo aviso.

Una de las trabajadoras que fueron dadas de baja, quien pidió guardar el anonimato, denunció que el argumento que les dio su supervisora para el despido fue que eran “muy chismosas y argüenderas”. Además, señaló que desde el 1 de enero estaban sin contrato, por lo que el Senado se negó a entregarles el finiquito al que tienen derecho.

En conferencia de prensa, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó su desacuerdo con el despido y dio a conocer que ya solicitó la inmediata reincorporación de las 14 empleadas de limpieza.

“No comparto en ningún sentido esta determinación y he pedido a Servicios Administrativos que la reinstalen. No puede ser que acabemos de hacer el reconocimiento a sus derechos y luego se les despida. Hay una serie de expedientes por algunas faltas presuntamente cometidas, pero yo comentaba con Servicios Administrativos que debe haber un reglamento para que quede muy claro qué no es discrecional y qué faltas pueden hacer acreedoras, inclusive, al despido de algún trabajador trabajadora. Y mientras esta no exista, creo que no debería ser así”, advirtió.

Reveló que había una versión de que las trabajadoras querían crear un sindicato, “lo cual sería su derecho desde mi punto de vista”.

“Entonces, he planteado su reincorporación al Senado de la República y es un tema en el que no pienso ceder un milímetro. Se contrapone con nuestra visión, con nuestra lucha, con el espíritu de nuestro movimiento, el despido de trabajadoras y más quienes recién apenas lograron su incorporación. Yo espero que lo resolvamos, espero que no se convierta en un tema de litigio”, apuntó.

