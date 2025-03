Noroña y Alito Moreno chocan en el Senado y cruzan insultos; “Debería estar en la cárcel” vs “Es un payaso”

El dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, chocaron este martes al descalificarse mutuamente.

El líder del partido tricolor reaccionó a las declaraciones del senador de Morena, quien dijo que el priista debería estar en la cárcel.

“Fernández Noroña, se los digo honestamente, es un payaso, es verdaderamente ridículo lo que hace, representa al Senado mexicano y está convertido en un porrista de Morena. Es de vergüenza, denigra al Senado de la República, nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano.

“Noroña debería de estar en el manicomio, necesita un psiquiatra, un psicólogo, le deben dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado como un vil bufón, como un payaso que quiere agradar y quiere quedar bien con el gobierno de la República, no lo pelan, no le dan su lugar, pero eso es lo que hace un lacayo que está arrodillado frente a un gobierno que no le permite tener una oportunidad”, manifestó en conferencia de prensa.

Momentos antes, en entrevista, el presidente del señaló que Alejandro Moreno debería estar en la cárcel y lo calificó como el “sepulturero del PRI”.

“No tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena mayor asunto, estoy convencido que debería de estar en la cárcel, estoy convencido que mientras esté libre nos ayudara a desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones”, expresó.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado dijo no saber si la amenaza del desafuero en contra de Alejandro Moreno es o no en serio, pues recordó que ese asunto esta en la Cámara de Diputados, aunque insistió en que los morenistas tienen elementos para concretarlo.

