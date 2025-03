Juez ordena atención médica a “El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo”; denunció malos tratos y falta de atención

Un juez de Distrito ordenó al director del penal de máxima seguridad del Altiplano, cesar los malos tratos y otorgar de inmediato la atención médica que requiera Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix, detenido en enero de este año por fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa.

El yerno del capo Ismael Zambada García, “El Mayo”, tramitó un amparo ante el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Juan Pablo Cortés Torres, por falta de atención médica y malos tratos.

En consecuencia, el juez de Distrito concedió al “Chavo Félix” la suspensión de oficio y de plano para que las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 cesen de inmediato los actos reclamados.

Lee también “No debe de estar opinando sobre un evento de México”; Sheinbaum anuncia envío de carta diplomática a EU por críticas a asamblea en el Zócalo

En acuerdo publicado este martes, el juzgador precisó que la suspensión concedida es además para el efecto de que cese de inmediato cualquiera de los actos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la tortura y malos tratos, y para que de inmediato, de ser el caso, se le otorgue el servicio médico, tratamientos y medicamentos que necesite, acorde con el estado e historial clínico que presente.

"Dicha suspensión no surtirá efecto alguno si los actos reclamados por el inconforme no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o bien, no producen algún efecto semejante al de aquél, independientemente como los identifique el directo quejoso. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar”, indicó el juez de amparo.

El titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Juan Pablo Cortés Torres, dio un plazo de 24 horas a las autoridades del penal del Altiplano para que informen sobre el cumplimiento de la suspensión de plano concedida al quejoso.

Lee también Gertz Manero: Crematorio clandestino en Jalisco es un tema “muy crítico y muy grave”; no es creíble que autoridades no supieran

Tras ser detenido en enero pasado, Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, fue vinculado a proceso por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, quedando preso en el penal del Altiplano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr