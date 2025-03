Diputados guardan minuto de silencio por víctimas de campo de exterminio en Jalisco; piden reforzar estrategia de seguridad

El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de las personas desaparecidas y enterradas en fosas clandestinas ubicadas en un rancho del municipio de Teuchitlán, Jalisco.

El minuto de silencio, fue a solicitud del diputado José Luis Sánchez (PT), quien señaló que existe una crisis humanitaria, y calificó el hallazgo como un “crimen abominable de lesa humanidad”.

Explicó que se han encontrado las pertenencias de cientos de personas, y que la cifra podría aumentar hasta en mil 500 asesinados en ese lugar.

“Se encontraron objetos y prendas de cientos de personas, aunque hay quien habla de más de mil 500 gentes que presuntamente fueron ejecutadas y luego calcinadas, y enterradas en este sitio”, denunció.

Añadió que no es el único lugar, en Jalisco, en donde se cometieron delitos similares para desaparecer a personas, ya que hay denuncias de que se utilizaron otros espacios.

“No es el único campo, se han denunciado y encontrado más, al igual que las ladrilleras y funerarias donde se incineraban a las víctimas, esto sin contar la historia de quiénes fueron disueltos en ácido”, señaló.

Refirió que es una tragedia que haya 18 mil desaparecidos en el país, por lo que exigió al gobierno federal que refuerce la estrategia de seguridad.

“Ni un desaparecido más, 18 mil son una tragedia, no más fosas clandestinas, no más hornos crematorios, no más cuerpos abandonados y no identificados en la forense, no más sufrimiento ni luto dolor y desesperanza, que se cese el tabletear de las ametralladoras, el derramamiento de sangre y que las palomas de la paz surquen los cielos de México”, dijo.

