Pachuca.– El endurecimiento de las políticas migratorias, a través de redadas realizadas por el gobierno estadounidense, ha provocado una reducción del 95 por ciento en el número de migrantes que intentan llegar al vecino país del norte, señaló el titular de la Oficina de Atención al Migrante en Hidalgo, Manuel Aranda.

Aunque se registra una disminución importante en los intentos de cruce, las deportaciones se mantienen en niveles elevados. Destacó que este fenómeno presenta una nueva arista, ya que actualmente se trata, en su mayoría, de personas que llevaban años asentadas en territorio estadounidense y no de migrantes que apenas intentaban cruzar la frontera, como ocurría.

Precisó que se estima que al menos el 15 por ciento de los intentos de cruce fueron frustrados por las autoridades migratorias, lo que ha incrementado las deportaciones internas.

Lee también Ferrocarriles del Istmo y Secretaría de Comunicaciones demandan a 3 familias chiapanecas; las acusan de invasión de bienes nacionales

En este contexto, señaló que ahora se registran redadas masivas, e incluso agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han realizado allanamientos en viviendas.

La reducción de personas que intentan cruzar hacia Estados Unidos, explicó, ha sido disuadida por este endurecimiento de las políticas migratorias, además de que las sanciones incluyen estancias en prisión, lo que ha llevado a muchos a desistir de intentarlo.

Respecto a los repatriados, indicó que hay personas que llevaban años o incluso décadas de vivir en Estados Unidos, algunas de edad avanzada, lo que complica su reinserción al ámbito productivo en sus lugares de origen.

Lee también Conflicto por aumento de tarifas a transporte público afecta a miles de usuarios en Veracruz; choferes realizan paro de labores

Manuel Aranda subrayó que esta nueva modalidad de deportaciones exige mayores recursos y programas de apoyo, debido a que se trata de personas con una larga trayectoria productiva que regresan prácticamente a comenzar de cero.

Finalmente, afirmó que se prevé que esta situación continúe, a menos que exista una contención derivada de las protestas que se han intensificado en Estados Unidos, particularmente en ciudades como Minneapolis.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov