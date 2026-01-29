La estrella estadounidense Lady Gaga pausó un concierto en Tokio para posicionarse contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) y mandar un mensaje de apoyo a las comunidades atacadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos", dijo la cantante.

Gaga agregó que también piensa en la gente de Minnesota "y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros".

"Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país", sentenció.

Lee también: El Gran Silencio señala obstáculos en sus shows por la presencia del ICE; la banda cumple 30 años de carrera

El discurso de Gaga se produce tras la reciente muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, el segundo incidente de este tipo en Mineápolis.

Una muerte que se suma a la Renée Good el pasado 7 de enero a causa de los disparos de otro agente migratorio.

El caso ha reavivado el enojo de muchos estadounidenses con la Casa Blanca, especialmente porque varios miembros del Gabinete, al igual que sucedió en la muerte de Good, acusaron a la víctima de conductas delictivas.

Lee también: Pedro Pascal, Olivia Rodrigo, Billie Eilish y más estrellas alzan la voz contra ICE; acusan muertes ligadas a sus operativos

rad