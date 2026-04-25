Tlaxiaco. – Familiares de Pablo Osorio Sánchez señalan inconsistencias en la identificación de lo que podría ser el cuerpo del joven, “los dientes inferiores no coinciden con las de Pablo”, comunicaron los abogados ante la notificación de la Fiscalía General de la República (FGR); consultaran a otros peritos para determinar si los restos son o no del ingeniero.

Abogados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi) que acompaña a la familia de Pablo Osorio Sánchez dieron a conocer que comparecieron ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, para identificar los restos de Pablo Osorio Sánchez a través de fotografías.

En el material fotográfico que mostró la Fiscalía a Socorro Osorio Sánchez, madre de Pablo, dijo que los dientes inferiores no coincidían con los de su hijo, entre otras inconsistencias, ante esto, “se solicitó a la Fiscalía General de la República que no se continuará con la diligencia de entrega hasta que la madre de Pablo Osorio Sánchez estuviera totalmente convencida”.

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Ante las inconsistencias, los asesores legales y la perito en antropología forense que acompaña a la víctima solicitaron que se pudiera dar un tiempo para consultar a otros peritos y así tener la certeza sobre el cuerpo que según las autoridades de la FGR corresponden al cuerpo de Pablo Osorio.

“Así con certeza poder determinar si los restos que se pretendían entregar pertenecen a Pablo Osorio Sánchez y que posteriormente se informará a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada para que se continúe con la diligencia y pasar a la identificación directa de los restos encontrados en la fosa dos identificado con letra C y que fueron encontrados en el Verde, la Concordia Sinaloa, conjuntamente con otros cuerpos”, explica el Cedhapi.

La familia fue notificada el pasado 22 de abril, a tres meses de la desaparición del ingeniero Pablo Osorio Sánchez originario de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca y desaparecido en la Concordia, Sinaloa, donde simultáneamente otras 13 personas más fueron desaparecidas.

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El cuerpo que la familia descarta que sea de Pablo fue hallado en la comunidad el Verde, en el municipio de la Concordia, donde desapareció Pablo de 26 años de edad.

El ingeniero civil Pablo Osorio, originario de la ciudad de Tlaxiaco, desapareció el pasado 23 de enero del 2026, cerca de las 7:30 de la mañana, cuando se encontraba en la parada de camiones ubicada en carretera Villa Fuente Durango, La Concordia, Sinaloa. Simultáneamente otras 13 personas fueron desaparecidas en el municipio de La Concordia, durante esa mañana.

Pablo Osorio es egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, tras concluir sus estudios se encontraba realizando su residencia en la empresa CICAR S. A de C.V con sede en el estado de Puebla, quien envió al joven a trabajar en el mes de junio del 2025 al municipio de La Concordia, Sinaloa a 40 minutos de Mazatlán Sinaloa, como supervisor de túneles del kilómetro 161 al kilómetro 188 autopista a Durango.

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