Londres. La visita, esta semana, del príncipe Harry a Reino Unido ha evidenciado las persistentes tensiones con la familia real británica.

El duque de Sussex viajará a Londres como parte de los preparativos de los Invictus Games, previstos para 2027 en Birmingham (centro de Inglaterra), el evento deportivo internacional que creó Enrique para excombatientes heridos o enfermos.

En un principio, el hijo menor del rey Carlos III iba a estar acompañado por su esposa e hijos, lo que habría supuesto su primera visita conjunta al Reino Unido desde 2022. Sin embargo, después se descartó la presencia de Meghan y sus hijos Archie y Lilibeth.

Lee también Príncipe Harry podría viajar al Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos, reportan; no se sabe si se reuniría con el rey Carlos III

Varios medios británicos, citando una fuente cercana a Enrique, informaron el lunes que el príncipe se alojaría en el Palacio de Buckingham durante su estancia en Londres.

Pero menos de dos horas después, esos mismos medios publicaron un desmentido del palacio, que explicó que Harry no había aceptado con suficiente antelación la invitación para hospedarse en la residencia oficial del soberano británico.

[Publicidad]

A continuación, un portavoz del príncipe calificó de "decepcionante" que la invitación "se hubiera retirado en el último momento".

Lee también Príncipe Harry afirma que "siempre" será parte de la familia real; no se identifica como "un miembro no activo"

A finales de junio, una fuente conocedora de la organización del viaje había indicado que Harry y su familia se alojarían durante parte de su estancia en una residencia real.

[Publicidad]

Esta polémica se produce dos días después de que una persona cercana a Harry confirmara a AFP que finalmente viajaría solo a la capital británica, aunque dejó abierta la posibilidad de que Meghan y sus hijos se reunieran con él posteriormente en otra ciudad.

Los medios británicos resaltan el descontento del príncipe, que vive en California desde 2020, tras su ruptura con la familia real, por el rechazo a su solicitud de protección policial para él y su familia.

Lee también El príncipe Harry viajará a Londres sin su esposa Meghan Markle ni sus hijos; se desconocen motivos del cambio de planes

[Publicidad]

Tras esa decisión de las autoridades, "el duque pasó la semana pasada organizando medidas alternativas de seguridad. Una vez que estuvieron listas, pudo aceptar formalmente durante el fin de semana la oferta de alojamiento para él", aseguró el lunes su portavoz.

La cuestión de la seguridad constituye uno de los principales puntos de fricción entre Enrique y la familia real.

Protección policial

Desde su salida de la institución, Enrique y Meghan perdieron la protección policial permanente financiada por los contribuyentes británicos, y desde entonces sus necesidades de seguridad se evalúan caso por caso.

[Publicidad]

Lee también Príncipe Harry afirma que "siempre" será parte de la familia real; no se identifica como "un miembro no activo"

El príncipe recurrió esa política ante los tribunales, pero perdió el caso.

La visita coincide además con la publicación prevista para el martes de la sentencia en el proceso judicial que Harry inició junto con otras celebridades contra el propietario del diario Daily Mail, al que acusan de obtener información de forma ilegal.

[Publicidad]

Harry declaró en enero ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales y afirmó, al borde de las lágrimas, que los tabloides habían hecho la vida de su esposa "absolutamente insoportable".

Lee también Príncipe Harry podría viajar al Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos, reportan; no se sabe si se reuniría con el rey Carlos III

Según la agencia británica de noticias PA, el Palacio sostuvo que alojar a Harry en Buckingham en el contexto de esa inminente decisión judicial podría haber perjudicado la imagen de neutralidad constitucional del soberano.

[Publicidad]

Se desconoce si el príncipe se reunirá durante su estancia con su padre o con su hermano Guillermo, con quien aparentemente no mantiene ningún contacto desde la publicación en 2023 de sus memorias, "En la sombra", muy críticas con el heredero al trono y con su esposa, Kate.

Desde que se marchó a Estados Unidos, Enrique solo ha visto al rey Carlos III en dos ocasiones. La primera, en febrero de 2024, poco después de anunciarse el cáncer del monarca; y la segunda, en septiembre de 2025, cuando fue invitado a tomar el té con su padre en su residencia londinense de Clarence House.