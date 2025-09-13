La Familia Real se une a la despedida de Fuerza Guerrera; L.A. Park e hijos enfrentarán a la Dinastía Muñoz

Cada vez son menos los días en el calendario y la última lucha de Fuerza Guerrera se ve más cerca en el horizonte, y con ello han surgido nuevas sorpresas.

Al cartel se unirá una facción que hará vibrar a la Arena Ciudad de México el próximo 28 de septiembre. Se trata de la Familia Real: L.A. Park y sus hijos, quienes enfrentarán a viejos conocidos: los integrantes de la Dinastía Muñoz. “Ya estaba todo listo, pero se incluyó la petición de L.A. Park, que siempre quiere estar en los mejores eventos. Les buscamos un gran contrincante, para bajarle un poquito los humos al señor, viene Rush, con Dralístico y su papá [Bestia del Ring]”, comentó la Hija de Fuerza Guerrera.

Este enfrentamiento entre la Familia Real (L.A. Park, Hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr.) y la Dinastía Muñoz (Rush, Dralístico y Bestia del Ring) promete ser uno de los momentos más explosivos de la noche. El cartel, diseñado para celebrar la trayectoria de Fuerza Guerrera, mezcla tradición y nuevas generaciones. En la superestelar, el propio Fuerza Guerrera hará equipo con DMT Azul y el Hijo del Solitario para enfrentar a Blue Demon Jr., Tinieblas Jr. y un luchador sorpresa.

La heredera del Mosco de la Merced estará en la “Copa Dinastías”, una lucha triangular de parejas mixtas junto a Forneo, enfrentando a Lolita e Hijo del Pirata Morgan, y a Muñeca de Plata y Brazo Cibernético. El evento incluye una lucha de poder con tres duplas: Pig Destroyer y Pig Destructor contra Jefe del Norte y Sureño, ante Fresero Jr. y Demonio Infernal; habrá un cuadrangular con Bendito, Látigo, Arez y Toxin; y un batalla en Three-way dance con Aero Panther y Fight Panther enfrentando a Visionario y Éxtasis, y a Torito Negro y Sol. Agustín Elías