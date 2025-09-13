La Hija de Fuerza Guerrera reconoce el orgullo y compromiso de darle continuidad al legado del Mosco de la Merced

El próximo 28 de septiembre en la Arena Ciudad de México, se marcará un antes y un después en la historia de la lucha libre mexicana: Fuerza Guerrera colgará las botas tras cinco décadas de rudeza y pasión sobre el cuadrilátero. En esta emotiva despedida, su heredera, la Hija de Fuerza Guerrera, estará presente, no solo para acompañar a su padre, sino para reafirmar su compromiso de mantener en alto el legado del Mosco de la Merced. “Es compromiso con el público, con mi papá y orgullo también. Orgullo de ser hija de un luchador que siempre ha sido rudo, que ama este deporte. Es orgullo y compromiso. Hay que echarle todas las ganas, no voy a ser igual que mi papá, pero sí quiero que la gente diga que el nombre de Fuerza Guerrera quedó con las manos”, expresó a EL UNIVERSAL DEPORTES.

La relación entre padre e hija trasciende el ring. Desde pequeña, ella observaba a su padre desde las gradas, ahora, tras cinco años de forjar su propio camino en la lucha libre, la oportunidad de estar a su lado en esta "última caída" es un momento que atesora. “Será un día muy especial, muy emotivo. Tantos años de trayectoria de mi papá y ahora que decidió que sea su última lucha, estoy contenta de poder estar con él, y, más que despedirlo, es cómo celebrar tantos años de luchador”, afirmó.

La despedida no está exenta de emociones encontradas. La Hija de Fuerza Guerrera confesó que aún no asimila del todo la idea de que su padre dejará los encordados. “No me ha caído el ‘20’ de que ya no vamos a compartir. Mi papá ya lo ha trabajado, pero para mí, como que no me lo creo...”. Por ello, prefiere evitar palabras que puedan entristecer a su padre en este momento. “Siento que decirle algo es como, en vez de alentarlo, es como hacerlo sentir triste o melancólico, prefiero darle el apapacho y el cariño de siempre”, añadió.

Fuerza Guerrera ha sido más que un ícono rudo; también ha sido un mentor para su hija. Entre los consejos que le ha dado, destaca uno que resuena en cada aspecto de su vida: “Esforzarme, no conformarme con saber hacer algo, sino ser mejor cada día”.