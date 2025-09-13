Para Héctor Reynoso, el Clásico contra América es la gran oportunidad de las Chivas

Guadalajara.— Es una realidad que las Chivas no atraviesan por su mejor momento y que el proyecto de Gabriel Milito sigue sin carburar, pero el Clásico Nacional podría servirles de reivindicación. Por las distintas realidades que viven en el Apertura 2025 de la Liga MX, el Rebaño se coloca en el papel de víctima, en esta edición, mientras que las Águilas parten como las amplias favoritas.

Sin embargo, para Héctor Reynoso, quien defendió durante 12 años la camiseta rojiblanca, esta clase de partidos “no se tienen que perder”, por lo que confía en que su exequipo podrá resurgir para “dar un buen golpe de autoridad”.

“Creo que en el equipo hay calidad, tanto mental, técnica y física, para poder afrontar este partido y ganarlo. [Hay que] darle la vuelta a ese pensamiento negativo que se tiene. Este Clásico puede ser la gran oportunidad para este plantel y cuerpo técnico de poderse mostrar y qué mejor que de visita. [Ganar] le ayudaría mucho mentalmente a este grupo”, declaró.

En entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes, el llamado Sansón reconoció que hay “mucha expectativa y nervio” en la afición de las Chivas, de cara a este compromiso con el América. No obstante, el excapitán rojiblanco considera que el Rebaño podrá “desarrollar al 200%” el plan de trabajo de Gabriel Milito para buscar el triunfo en la Ciudad de México que será “importante y se disfrutaría muchísimo”.