Héctor Reynoso confía en el renacer de Javier ‘Chicharito’ Hernández

Guadalajara.— Javier Hernández fue presentado con bombo y platillo en su regreso a las Chivas hace más de año y medio. El Chicharito llegó al Rebaño como un auténtico refuerzo bomba para el Apertura 2024; sin embargo, después de tres torneos, dicha “bomba” sigue sin poder explotar y todo parece indicar que, en este, tampoco lo hará.

A pesar de que el exjugador del Manchester United y del Real Madrid únicamente ha podido convertir dos goles en su segunda etapa como rojiblanco, Héctor Reynoso todavía confía en que podrá ofrecer su mejor versión para beneplácito de la exigente, pero fiel afición tapatía.

“Yo sigo apoyándolo, sigo creyendo en él y sé que pronto va a callar bocas haciendo goles. Creo que se le critica más de lo que se le valora”, sentenció el exjugador en entrevista con El Gran Diario de México.

Reynoso señaló que el Chicharito Hernández ha sido juzgado en demasía desde que volvió a las Chivas, pero cree que todavía tiene el “estima” de los seguidores rojiblancos, sobre todo por lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria: “Lo que pienso es que, con Javier, hay mucha expectativa, pero [también] mucha crítica y esto no debe de ser fácil” Miguel Flores P. / Enviado