Héctor Reynoso espera paciencia en Chivas para el proyecto de Gabriel Milito

Guadalajara.— De la mano de Gabriel Milito, las Chivas únicamente han podido sumar cuatro de 18 puntos posibles en el Apertura 2025. Por lo que la crítica y la presión comienza a ser cada vez más constante en Verde Valle; sin embargo, Héctor Reynoso confía que este “grupo pronto nos dará alegría”.

“Se espera mucho de este equipo siempre, va con pasos cortos, pero firmes. [Hay que] seguir apoyando porque los muchachos necesitan esa fuerza y buena energía”, mencionó en plática con este diario.

Respecto al mal momento que vive el Rebaño Sagrado y a los ocho años que acaba de cumplir sin poder conquistar el título del futbol mexicano, el exlíder de la zaga rojiblanca compartió cuales son las principales causad de esta racha negativa.

“[Falta] constancia, ha habido muchos técnicos, mucho cambio de jugadores y la falta del gran líder que fue Jorge Vergara también afectó; hay un sinfín de factores que hoy se están pagando de alguna manera”, detalló.

A pesar de la situación que atraviesa su exequipo, el Sansón confía en que “pueda establecerse como uno de los clubes de la parte alta de la tabla”. El canterano también habló sobre la falta de futbolistas surgidos de las fuerzas básicas y mencionó que se debe a que “ha habido mucho manoseo”, es decir, no ha habido continuidad en los proyectos de los técnicos. Miguel Flores Pineda / Enviado