La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ganó dos juicios de extinción de dominio por el Caso Odebrecht y el Caso Agronitrogenados, por lo que ambos inmuebles serán subastados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y los recursos serán utilizados para beneficio de comunidades.

“La Fiscalía ganó dos juicios de extinción de dominio, uno del caso Odebrecht, otro del caso Agronitrogenados y estos inmuebles se pasan al Indep, el Indep lo subasta y ese recurso es utilizado para beneficio de la gente. Ya vamos a ir presentando aquí en la mañanera, por lo menos una vez al mes, quizá una vez cada 15 días, cuántos recursos se recuperan y a quién se le otorga”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, la mandataria indicó que el Indep recibe solicitudes de comunidades para solicitar recursos y satisfacer necesidades culturales y de salud. Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador utilizó el dinero de la venta del avión presidencial para construir dos hospitales.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa este 26 de junio desde Palacio Nacional. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“El propio Indep tiene solicitudes para destinar estos recursos. Hay comunidades que piden apoyo para instrumentos, para orquestas infantiles, o incluso, como hizo el presidente López Obrador, cuando se vendió el avión presidencial, se utilizó para la construcción de dos hospitales”, mencionó la presidenta.

Al exponerle presuntos casos de desvíos de recursos y corrupción, Sheinbaum Pardo informó que Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asistió a la reunión del gabinete de seguridad esta mañana y anunció avances sobre cuentas congeladas o inhabilitadas por estos delitos.

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“Y cuando no hay reclamo del recurso, que hay una parte, un primer reclamo que se puede hacer directamente en la UIF. Si ahí no procede, entonces se pueden ir a tribunales y si no procede, finalmente el recurso está asegurado. Ni modo que se quede ahí si ya pasaron todos los juicios asegurados. Entonces ahora están entrando a juicios de extinción de dominio, junto con la Fiscalía General de la República para que esos recursos, si se gana al juicio de extinción de dominio, puedan pasar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, dijo.

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Aspectos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, la mandataria federal explicó que se beneficiarán comunidades y cuando termine la Copa Mundial de Fútbol informará sobre los recursos obtenidos y la forma en la que se utilizarán.

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“Entonces, ya muy pronto lo vamos a ir presentando y pedí que la Fiscalía y la propia UIF puedan informar de estos inmuebles y de la recuperación de recursos, que una vez que pasan todos los juicios y ganan el juicio de extinción de dominio, se le devuelven al pueblo, que es en esencial lo que estamos buscando”, explicó.

FGR obtiene extensión de dominio en propiedad de Lozoya

El mes pasado, la FGR obtuvo la extinción de dominio de una propiedad de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil confirmó dicha extinción que la FGR aplicó a esta residencia de Lozoya, localizada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y valuada en más de 51 millones de pesos. Así, se acreditó que había sido adquirido con recursos relacionados a la venta a sobrecosto de la planta AgroNitrogenados.

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