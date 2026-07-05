En los mercados y juguerías de la Ciudad de México es posible encontrar bebidas que han pasado de generación en generación. Una de las más llamativas es la polla, preparación que combina ingredientes sencillos, pero con un sabor muy particular.

Aunque su nombre suele despertar curiosidad, forma parte de la cultura popular de la capital y es principalmente consumida por quienes buscan un desayuno diferente o una opción para comenzar el día.

Su receta es rápida e implica el uso de pocos ingredientes. Y aunque existen distintas versiones según el lugar donde se prepare, la base suele ser la misma. Descubre aquí todo lo que lleva.

El huevo es un alimento que también puede integrarse en bebidas. Foto: Pexels

Leer también Dónde comer cocina inglesa en CDMX

¿Cuál es el origen de la polla?

La polla es una preparación tradicional que suele venderse en puestos de jugos y licuados, especialmente en la Ciudad de México.

Se distingue por combinar huevo crudo con jugo de naranja y una pequeña cantidad de jerez, lo que da como resultado una bebida de sabor dulce con un ligero toque del vino.

[Publicidad]

De acuerdo con Larousse Cocina, su nombre proviene de la mezcla del huevo. Y no es únicamente para paladares aventureros; pese a su apariencia, el sabor es equilibrado y la consistencia no tiene nada de viscosa.

Otra curiosidad es que, según el blog de Huevos San Juan, existe una historia popular en la que se considera a esta bebida como una de las mejores para recuperarse después de una noche de fiesta, razón por la que muchas personas la consumen durante las primeras horas del día.

Con el paso del tiempo, se ha convertido en una preparación característica de las juguerías capitalinas, donde continúa formando parte del menú junto con licuados, jugos naturales y otras bebidas con frutas frescas.

[Publicidad]

La polla debe su nombre a la prevalencia del huevo. Foto: Imagen generada con IA

Receta para hacer polla de jerez

Preparar una polla en casa toma sólo unos minutos y no requiere utensilios especiales. Según la receta de Huevos San Juan, el procedimiento es el siguiente:

Ingredientes:

1 huevo

250 ml de jugo de naranja

100 ml de jerez

5 ml de vainilla líquida

Procedimientos:

[Publicidad]

Rompe el huevo y colócalo dentro de una copa o vaso. Agrega el jugo de naranja y revuelve Incorpora el jerez y continua mezclando Añade la vainilla líquida Integra bien todos los ingredientes y sirve de inmediato para disfrutar su sabor fresco

¿Has probado la polla de jerez? Este fin de semana, aprovecha para prepararla y dale variedad a tus menús.

Leer también Festival Internacional del Chile en Nogada 2026: cuándo y dónde será

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters