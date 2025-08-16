Cada vez son más las personas que dejan a un lado su cafecito mañanero y, en su lugar, optan por un refrescante jugo verde. Y no nos sorprende para nada pues tiene muchísimos beneficios para la salud. ¡Pero no es la única opción!

Hoy en Menú te presentamos una opción igual de saludable que el jugo verde para que le metas variedad a tus mañanas: el jugo de toronja.

¿La toronja es un cítrico?

¡Sí! De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la toronja (o pomelo, como también se le conoce) es parte de la familia de los cítricos. Es decir, es primo de las naranjas, mandarinas, limas, y limones.

¡La toronja pertenece a la familia de los cítricos! Foto: Pexels.

Aún más impresionante es el hecho de que la toronja es considerada un híbrido de la pampelmusa (o pomelo chino) y la naranja dulce. Se cree que surgió espontáneamente en la isla de Barbados.

Claro que la mejor parte es que la toronja es una de las frutas más saludables.

¿Qué beneficios tiene el jugo de toronja?

La toronja es una fruta rica en vitamina A y vitamina C, pero eso no es todo. Entre los principales componentes de la toronja se encuentran múltiples minerales, flavonoides, y ácido fólico. Incluso supone una fuente importante de naringenina, reparando el ADN de modo que previene el cáncer.

Además, según Healthline, 610 gr de toronja contienen tan solo 230 calorías, por lo que es una gran opción para las personas que buscan bajar de peso. El consumo de jugo de toronja mejora la circulación, previene gripes y resfriados, e incluso promueve el crecimiento del cabello y las uñas.

El jugo de tornja fortacele el sistema inmine y previene resfriados. Foto: Pexels.

Y la mejor parte es que es muy fácil integrar el jugo de toronja a tu dieta.

¿Se puede tomar jugo de toronja en ayunas?

Claro que puede hacerlo; sin embargo, tomar jugo de toronja en ayunas o con el desayuno no supone diferencia alguna en sus efectos benéficos. Del mismo modo, ten en cuenta que el consumo excesivo de cítricos en ayunas puede provocar malestares estomacales, e incluso reflujo y acidez.

Foto: Pexels.

