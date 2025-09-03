Obed Vargas, el mexicano que desquició a Leo Messi y a Luis Suárez; ¿regresará a la Selección Mexicana de Javier Aguirre?

De ascendencia mexicana, Obed Vargas nació el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska. Quince años después, debutó con el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

El centrocampista hizo su presentación en el futbol estadounidense a los 15 años y se colocó como el tercer jugador más joven en debutar en la MLS.

En sus inicios, Obed Vargas había decidido representar a la Selección de Estados Unidos, por lo que tuvo participación con la Sub-15, Sub-20 y Sub-23; sin embargo, cambió de parecer.

El director de Selecciones Nacionales Menores de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Andrés Lillini, tuvo una reunión con él y lo convenció de representar a México en lugar de al combinado de las Barras y las Estrellas.

Obed Vargas ya disputó dos partidos con la Selección Mexicana Sub-23, además, fue parte de la tercera convocatoria de Javier Aguirre, en 2024. Después de ese llamado no ha sido considerado por el Vasco.

No así por la Selección Sub 20 de Eduardo Arce. Obed será parte de la selección que disputará el próximo Mundial de la categoría en Chile.

Sin embargo, su nombre comenzó a sonar más luego de que se coronara en la Leagues Cup frente al Inter Miami de Lionel Messi. Fue justo el jugador mexicano quien hizo enfadar a Luis Suárez, Sergio Busquets y a la misma Pulga.

El mediocampista español, en un conato de bronca, soltó un puñetazo a Vargas, quien no respondió ninguna de las provocaciones de los elementos del equipo rosa. Al final, dedicó su campeonato a México.