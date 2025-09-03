Fichaje de "La Maga" Ovalle, señal del crecimiento de la Liga MX Femenil; se fue la mejor jugadora para Montse Saldívar 

Jacqueline La Maga Ovalle, de 25 años, se convirtió hace unos días en el fichaje más caro en la historia del futbol femenino, luego de que el Orlando Pride pagara 1.5 millones de dólares a Tigres.

Para Montserrat Saldívar, joya del América Femenil, este traspaso confirma el crecimiento de la Liga MX Femenil y del futbol femenino en general. Sin duda, una motivación enorme para todas.

“Significa que la Liga MX Femenil cada vez crece más. [Jacqueline] Ovalle es una grandísima jugadora, la mejor de la Liga y siempre se lo he dicho. Está muy padre que ahora va a demostrar su nivel en Orlando, que le vaya bien; significa mucho para la Liga femenil”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Con 18 años y una corta carrera desde su debut en agosto de 2021, Saldívar sueña con recibir una oportunidad de “poder jugar fuera y demostrar también mi potencial ahí”. Aún recuerda su complicado debut frente a Pachuca, “a los 20 minutos ya estaba muy cansada”.

Sin duda, Montse es de las consentidas de la afición americanista, su calidad y carisma la tienen como una de las figuras azulcrema en los últimos años; sin embargo, a la joven azulcrema todavía le cuesta creerlo.

“Sigo sin creerlo, a veces es cómo ‘¿quién soy?’ Luego te dicen cosas muy bonitas y es como ¡wow! Se siente bien todo eso”, concluyó.