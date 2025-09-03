América y Montse Saldívar, de espíritu indomable; las metas de las Águilas para este semestre

El domingo contra el Pachuca, las actuales campeonas de la Liga MX Femenil, el América perdió el invicto en este Apertura 2025. Duro golpe para unas Águilas que marchaban con paso perfecto.

La buena racha quedó en ocho victorias en fila; sin embargo, hoy tienen la oportunidad de reivindicarse y conseguir su primer triunfo en la Concacaf W Champions Cup, frente al Chorrillo FC, en Panamá.

“Como siempre lo he dicho, todo es puro trabajo. Ha estado dando frutos, también ha sido cansado, pero tenemos que seguir adelante”, declaró una inspirada Montserrat Saldívar, quien en el torneo local pelea el título de goleo con Charlyn Corral y Aerial Chavarin.

Si hay algo que tiene este América es hambre, deseos de trascender y un espíritu indomable que siempre quiere más, a pesar de los duros golpes que han recibido.

“Ha habido momentos muy complicados, pero siempre nos ponemos de meta volver a llegar e intentarlo... Se pierde más con no intentarlo otra vez”, aseveró la joya del futbol mexicano, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

De las más recientes seis finales de la Liga MX Femenil, en cinco han estado las azulcrema, pero lamentablemente para la causa de las de Coapa, sólo han conquistado una (Clausura 2023).

“El compromiso que nos pone Villa [Ángel Villacampa] y el compromiso que nos ponemos nosotras, a dónde queremos llegar para estar mentalmente fuertes”, agregó Saldívar, sobre el buen inicio en el Apertura 2025.

En su primer partido en la Concacaf W, empataron sin goles frente el Alajuelense, y hoy buscan la victoria en esa justa internacional.

“Después de tantas lesiones, nos hemos vuelto más unidas y dijimos que lo íbamos a sacar por ellas [las lastimadas]. Es un sueño [la tercera corona] y un alivio para todas nosotras, porque lo merecemos, y por eso seguimos trabajando una y otra vez”, concluyó, contundente.