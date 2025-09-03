Chorrillo FC vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf W Champions Cup; HOY, miércoles 3 de septiembre

Luego de perder el invicto y el paso perfecto en la Liga MX Femenil, frente al Pachuca (3-2), el pasado domingo, las Águilas del América buscan su primera victoria en la Concacaf W Champions Cup.

La edición 2025-26 comenzó con un empate (0-0) para las de Coapa frente al Alajuelense, en Costa Rica; hoy, en Panamá frente al Chorrillo FC, buscarán su primer triunfo en esta justa internacional.

América comparte grupo con Pachuca, Orlando Pride, Alajuelense y Chorrillo FC . Por ahora marchan en el tercer sitio con un punto. Las Tuzas y las estadounidenses se encuentran arriba con un triunfo cada equipo.

En la pasada edición de este nuevo torneo de la Concacaf, las azulcrema finalizaron en la cuarta posición. Lograron entrar a Semifinales; sin embargo, cayeron en su encuentro y posteriormente también lo hicieron en el choque por el tercer lugar.

“Siempre significa un motivo de alegría y motivación extra un partido internacional defendiendo esta playera. Tenemos que revertir esa pequeña situación de no haber conseguido la victoria en el primer partido, y sabemos que nos quedan tres más. No hay otra manera que pensar en cómo sacar ese resultado”, declaró Ángel Villacampa, técnico del América.

