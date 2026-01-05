Caracas.— La capital de Venezuela amaneció con las calles vacías y filas en supermercados, un día después de la captura del presidente Nicolás Maduro.

En Caracas, pocos comercios abrieron —en su mayoría supermercados y farmacias— y se registró muy poca circulación de vehículos. Largas filas se veían en los negocios abiertos.

Sin embargo, los establecimientos permitían la entrada a grupos pequeños para evitar aglomeraciones como ocurrió el sábado, lo que obligó a los compradores a formar filas para acceder a los negocios.

Lee también Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad

En el oeste de Caracas, donde se encuentran el Palacio de Miraflores —sede del Ejecutivo— y las principales instituciones gubernamentales, había pocas personas. En esta área, donde ocurrieron algunas de las explosiones durante el ingreso de aviones estadounidenses, civiles armados conocidos como “colectivos”, portando armas largas y con los rostros cubiertos, custodiaban las calles e incluso algunos locales comerciales privados.

“Me da miedo que haya un estallido social y volvamos a lo que había antes, que haya desabastecimiento. Cuando era joven podía hacer cola [para comprar comida], ya no puedo”, dijo a EFE una vecina del municipio de Chacao que pidió mantener el anonimato, mientras esperaba que abriera un supermercado de la zona.

En uno de los supermercados, varias personas se acercaron a preguntar la hora de apertura. “Tengo a mi mamá aquí arriba en otro supermercado. Vinimos a comprar comida porque uno nunca sabe si harán otro ataque”, dijo a EFE una joven en las afueras del mismo comercio.

Lee también "La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

En el este de la ciudad, donde se ubica la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, que fue uno de los objetivos del ataque del sábado, había poca circulación de personas y casi nula presencia policial. Habitantes de distintas ciudades de Venezuela reportaron un clima de tensión, compras de pánico y fallas en los servicios de comunicación, en medio de un contexto de incertidumbre que se extiende en diversas regiones del país.

Cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron en Caracas para exigir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores. “El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!”, se leía en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes.

Con estas fotos, también del fallecido mandatario Hugo Chávez, banderas del país, camisetas y gorras alusivas al chavismo, los manifestantes marcharon por varias cuadras de una de las principales avenidas de la capital, la Urdaneta. El recorrido culminó cerca de la oficina de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo ordenó el sábado asumir como mandataria encargada.

Lee también Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, afirma Trump; es nombrada presidenta interina

En la movilización se encontraban ministros, diputados y otras autoridades, entre ellas la titular de Salud, Magaly Gutiérrez, quien, en declaraciones a EFE, acusó a la administración de Trump de “secuestrar” a Maduro y a la primera dama durante un ataque que calificó de “vil y cobarde”. La ministra denunció que Washington bombardeó “instalaciones de salud”, entre ellas almacenes con insumos en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.

Venezuela no ha dado una cifra de muertos en el ataque, pero fuentes venezolanas cifraron en 80 los fallecidos, en declaraciones al diario The New York Times.

El gobierno de Cuba confirmó que 32 militares encargados de la seguridad de Maduro perdieron la vida.