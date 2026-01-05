Más Información

Ahora, Trump amenaza a Colombia y presiona a México; dice que Cuba “está a punto de caer”

Ahora, Trump amenaza a Colombia y presiona a México; dice que Cuba “está a punto de caer”

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

NFL: Así se jugará la Ronda de Comodines y los playoffs rumbo al Super Bowl LX

NFL: Así se jugará la Ronda de Comodines y los playoffs rumbo al Super Bowl LX

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero hacia México; de esto lo acusa EU

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero hacia México; de esto lo acusa EU

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Captura de Maduro es "un paso importante, pero no suficiente"; Edmundo González llama a una transición democrática real

Captura de Maduro es "un paso importante, pero no suficiente"; Edmundo González llama a una transición democrática real

Dinamarca exige a Trump frenar amenazas sobre Groenlandia; "no está en venta", afirma primera ministra

Dinamarca exige a Trump frenar amenazas sobre Groenlandia; "no está en venta", afirma primera ministra

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

...Mientras simpatizantes de Maduro se movilizan en El Ángel; reclaman su libertad

...Mientras simpatizantes de Maduro se movilizan en El Ángel; reclaman su libertad

Caracas.— La amaneció con las calles vacías y filas en supermercados, un día después de la captura del presidente .

En Caracas, pocos comercios abrieron —en su mayoría supermercados y farmacias— y se registró muy poca circulación de vehículos. Largas filas se veían en los negocios abiertos.

Sin embargo, los establecimientos permitían la entrada a grupos pequeños para evitar aglomeraciones como ocurrió el sábado, lo que obligó a los compradores a formar filas para acceder a los negocios.

Lee también

En el oeste de Caracas, donde se encuentran el Palacio de Miraflores —sede del Ejecutivo— y las principales instituciones gubernamentales, había pocas personas. En esta área, donde ocurrieron algunas de las explosiones durante el ingreso de aviones estadounidenses, civiles armados conocidos como “colectivos”, portando armas largas y con los rostros cubiertos, custodiaban las calles e incluso algunos locales comerciales privados.

“Me da miedo que haya un estallido social y volvamos a lo que había antes, que haya desabastecimiento. Cuando era joven podía hacer cola [para comprar comida], ya no puedo”, dijo a EFE una vecina del municipio de Chacao que pidió mantener el anonimato, mientras esperaba que abriera un supermercado de la zona.

En uno de los supermercados, varias personas se acercaron a preguntar la hora de apertura. “Tengo a mi mamá aquí arriba en otro supermercado. Vinimos a comprar comida porque uno nunca sabe si harán otro ataque”, dijo a EFE una joven en las afueras del mismo comercio.

Lee también

En el este de la ciudad, donde se ubica la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, que fue uno de los objetivos del ataque del sábado, había poca circulación de personas y casi nula presencia policial. Habitantes de distintas ciudades de Venezuela reportaron un clima de tensión, compras de pánico y fallas en los servicios de comunicación, en medio de un contexto de incertidumbre que se extiende en diversas regiones del país.

Cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron en Caracas para exigir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores. “El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!”, se leía en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes.

Con estas fotos, también del fallecido mandatario Hugo Chávez, banderas del país, camisetas y gorras alusivas al chavismo, los manifestantes marcharon por varias cuadras de una de las principales avenidas de la capital, la Urdaneta. El recorrido culminó cerca de la oficina de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo ordenó el sábado asumir como mandataria encargada.

Lee también

En la movilización se encontraban ministros, diputados y otras autoridades, entre ellas la titular de Salud, Magaly Gutiérrez, quien, en declaraciones a EFE, acusó a la administración de Trump de “secuestrar” a Maduro y a la primera dama durante un ataque que calificó de “vil y cobarde”. La ministra denunció que Washington bombardeó “instalaciones de salud”, entre ellas almacenes con insumos en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.

Venezuela no ha dado una cifra de muertos en el ataque, pero fuentes venezolanas cifraron en 80 los fallecidos, en declaraciones al diario The New York Times.

El gobierno de Cuba confirmó que 32 militares encargados de la seguridad de Maduro perdieron la vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio