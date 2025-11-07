Más Información

Embajada de Israel agradece inteligencia de México para frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Embajada de Israel agradece inteligencia de México para frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, expuso que las narco minas en campos en el país, sobre todo en regiones como , donde se está asesinando a la población con estos explosivos, es un signo de que el narcoterrorismo existe en México y que lo solapa.

“Narco minas en los campos de . Morena ya no solo entregó el país al crimen organizado: le dio las llaves del territorio, del poder y del miedo”, publicó en sus redes sociales.

Denunció que un productor de aguacate fue asesinado por una mina terrestre en Cotija, Michoacán. “¿En qué clase de país se permite que el crimen organizado coloque explosivos como si fuera zona de guerra? En uno donde el gobierno es parte del problema”.

Lee también

“Esto no es violencia común. Esto es narcoterrorismo, y Morena es su facilitador”, indicó el también senador del PRI.

“Mientras el pueblo trabaja, ellos pactan. Mientras la gente muere, ellos se lavan las manos. No solo es incapacidad. Es complicidad”.

“Lo decimos fuerte y claro: al narco régimen de Morena se le va a acabar la impunidad. ¡Vamos a devolverle el país a la gente de bien, cueste lo que cueste!”, concluyó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]