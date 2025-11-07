El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, expuso que las narco minas en campos en el país, sobre todo en regiones como Michoacán, donde se está asesinando a la población con estos explosivos, es un signo de que el narcoterrorismo existe en México y que Morena lo solapa.

“Narco minas en los campos de México. Morena ya no solo entregó el país al crimen organizado: le dio las llaves del territorio, del poder y del miedo”, publicó en sus redes sociales.

Denunció que un productor de aguacate fue asesinado por una mina terrestre en Cotija, Michoacán. “¿En qué clase de país se permite que el crimen organizado coloque explosivos como si fuera zona de guerra? En uno donde el gobierno es parte del problema”.

“Esto no es violencia común. Esto es narcoterrorismo, y Morena es su facilitador”, indicó el también senador del PRI.

“Mientras el pueblo trabaja, ellos pactan. Mientras la gente muere, ellos se lavan las manos. No solo es incapacidad. Es complicidad”.

“Lo decimos fuerte y claro: al narco régimen de Morena se le va a acabar la impunidad. ¡Vamos a devolverle el país a la gente de bien, cueste lo que cueste!”, concluyó.

