En víspera del debate sobre el Plan B de la reforma electoral, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, reconoció que uno de los escenarios que se vislumbran es que se presente una reserva para dejar fuera el tema de la revocación de mandato.

Fuentes legislativas informaron que el Partido del Trabajo sería quien presente la reserva.

En entrevista de medios, Velasco Coello informó que toda su bancada votará en favor del dictamen en lo general, incluido el senador Armando Melgar, quien se reservaría el artículo relacionado con la revocación de mandato.

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“Nosotros vemos que en lo general la posición de la fracción del Verde, de Morena y del Partido del Trabajo es que vamos a ir a favor en lo general, pero bien lo dijo la presidenta hoy en la mañana, pueden haber ciertos artículos que se puedan reservar y ahí ya cada fracción va a definir su posición.

“En el caso específico de nosotros, como lo hablé con ustedes desde hace ya un par de semanas, en el Verde somos 13 senadores que vamos a ir a favor. Bueno, vamos a ir 14 senadores a favor y un senador posiblemente en un artículo se reserve”, indicó

Manuel Velasco señaló que hay que ser cautelosos porque todavía no hay nada decidido.

“Vamos a esperar, porque se están haciendo los consensos para que podamos aprobar la reforma completa, que es lo deseable, que es lo que queremos la mayoría de los senadores que integramos la coalición”, señaló.

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bmc