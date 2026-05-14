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El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para solicitar la comparecencia de los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Energía, Luz Elena González, para que informen sobre el incremento de robo de combustibles (Huachicol tradicional) en 2025.
También pide la comparecencia de la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y al director General de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, para que expongan el mismo tema.
La finalidad es que informen sobre las pérdidas económicas reportadas por Pemex; la eficacia real de la estrategia oficial; el número de denuncias presentadas; las investigaciones internas relacionadas con la probable participación de personal o personas servidoras públicas; y las medidas inmediatas para contener el mercado ilícito de combustibles.
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Solicita un informe conjunto que contenga: mapa de ductos y tramos de mayor incidencia; instalaciones prioritarias a proteger; número de alertas de fuga y tiempos de respuesta; volumen recuperado, asegurado y perdido; denuncias presentadas; expedientes judicializados; personal removido o sancionado; y metas trimestrales verificables para reducir el robo de combustible.
“La propia empresa Pemex reconoció que en 2025 el robo promedio de combustibles ascendió a 19.6 mil barriles diarios, 15.3% más que los 17 mil barriles diarios de 2024, y que las pérdidas por robo de combustibles llegaron a 23 mil 491.4 millones de pesos, contra 20 mil 29.1 millones de pesos del año previo. Traducido a escala anual, ello equivale a 7 millones 154 mil barriles robados, y a un quebranto aproximado de 64.4 millones de pesos por día”, señaló Téllez.
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