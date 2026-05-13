Ariadna Montiel, dirigente de Morena, informó que se inició un proceso contra el presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, tras realizar una lujosa fiesta de XV para su hija.

La presidenta del partido oficialista subrayó que desde que inició su dirigencia en Morena instruyó que se dé un seguimiento a la conducta ética y honesta de sus representantes.

"El compromiso que yo adquirí es un compromiso de fondo y de combate a la corrupción", dijo en conferencia de prensa.

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En las quejas que se han presentado en la Comisión de Honestidad se ha dictado medidas cautelares, no sanciones, para que los involucrados puedan defenderse.

Y puso como ejemplo el caso del presidente municipal de Chignahuapan de quien "recientemente conocimos de un acto de frivolidad, a solicitud mía iniciemos un proceso".

"Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros, que esta la ruta y que debemos mantenernos en la austeridad, en la honestidad y a los nuestro que es con la gente", indicó.

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bmc