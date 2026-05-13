La senadora del Partido del Trabajo (PT) Geovanna Bañuelos aseguró que no hay nivel de similitud entre los casos de Chihuahua y Sinaloa, respecto a que el Partido Acción Nacional (PAN) propuso la extinción de poderes en la entidad donde el gobernador de Morena, Rubén Rocha, fue señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el crimen organizado.

“La derecha ha intentado encontrar similitudes en los asuntos que son diametralmente distintos (…) En Chihuahua se violentó la Constitución, se violentaron las leyes de seguridad nacional y se violentó la soberanía de nuestro país.

Lee también No se detectó alguna "conducta ilícita" a Rocha Moya, asegura Harfuch; EU no ha presentado pruebas, dice canciller Velasco

“En Sinaloa se presentó una licencia para no gozar de inmunidad procesal y ponerse a disposición de las autoridades en nuestro país. No hay similitud, pero en nuestro movimiento y en nuestra coalición tenemos algo clarísimo: vamos a defender con todos los recursos que estén a nuestro alcance la soberanía de nuestro país”, señaló la senadora Bañuelos.

Sobre el mismo tema, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, retomó lo dicho en Chihuahua este martes: el apoyo al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a que primero se presenten pruebas para determinar sanciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc