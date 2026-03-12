Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

La tarde de este jueves, tres sujetos robaron un Sanborns ubicada en Plaza Metrópoli Patriotismo, en la .

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los ladrones ingresaron al negocio ubicado en avenida Patriotismo y Puente de la Morena, en la , donde rompieron vitrinas con equipos de electrónica.

Lee también

Los sujetos tomaron varios teléfonos celulares y huyeron del lugar a bordo de dos motocicletas.

La SSC aseguró que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la tienda, así como en la zona para a los ladrones.

De igual forma se orientó al encargado del negocio para que presente la denuncia correspondiente ante autoridades ministeriales.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]