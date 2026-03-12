La tarde de este jueves, tres sujetos robaron un Sanborns ubicada en Plaza Metrópoli Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los ladrones ingresaron al negocio ubicado en avenida Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, donde rompieron vitrinas con equipos de electrónica.

Los sujetos tomaron varios teléfonos celulares y huyeron del lugar a bordo de dos motocicletas.

La SSC aseguró que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la tienda, así como en la zona para tratar de identificar a los ladrones.

De igual forma se orientó al encargado del negocio para que presente la denuncia correspondiente ante autoridades ministeriales.

dmrr/cr