La alcaldía Xochimilco prohibió la venta de bebidas alcohólicas, en todas sus graduaciones, en San Gregorio Atlapulco, debido a que se realizará su puesta patronal.

A través de un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, la demarcación detalló que esta “Ley Seca” aplicará de las 00:00 horas del 13 de marzo hasta las 23:59 horas del 24 de marzo, es decir 12 días.

No se podrá vender bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporalmente, ya sea establecimiento mercantil o en vía pública.

“Se exime de la aplicación del presente acuerdo a los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal y zonal que expendan alimentos preparados, autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo, solamente durante el horario que les permite su permiso, autorización o documento con el que acredite su legal funcionamiento”, añade el acuerdo.

El documento añade que la alcaldía tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia y la civilidad durante la celebración de las fiestas patronales que se celebren en los diferentes pueblos y barrios durante el mes de marzo.

