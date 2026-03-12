Ecatepec, Méx. - En una operación conjunta entre la Policía Municipal, Fuerza de Tarea Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, fue capturado David “N”, alias “Negro Billetes”, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de extorsión, y quien al parecer era colaborador del grupo La Chokiza; ya se encuentra recluido en un penal federal.

Según las autoridades, “Negro Billetes”, aparentemente, era colaborador de "La Chokiza", agrupación criminal dedicada a la extorsión, homicidio y secuestro exprés que opera en diferentes municipios mexiquenses y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con indagatorias previas, el sujeto detenido organizaba actividades de “montachoques”, donde activaba a integrantes de su grupo delictivo para intimidar a las víctimas y recibir un monto económico por el presunto percance vial.

La detención forma parte del seguimiento de autoridades federales y municipales de quienes formaron parte del grupo criminal La Chokiza, tras la detención de su líder Alejandro “N”, alias El Choko, el 10 de septiembre del 2025 en el centro comercial Las Américas y quien se encuentra en un penal federal.

David “N” alías “Negro Billetes” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, para resolver su situación jurídica.

