Ecatepec, Méx. - En una operación conjunta entre la Policía Municipal, Fuerza de Tarea Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, fue capturado David “N”, alias , en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de extorsión, y quien al parecer era colaborador del grupo ; ya se encuentra recluido en un penal federal.

Según las autoridades, “Negro Billetes”, aparentemente, era colaborador de "La Chokiza", agrupación criminal dedicada a la extorsión, homicidio y que opera en diferentes municipios mexiquenses y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con indagatorias previas, el sujeto detenido organizaba actividades de “montachoques”, donde activaba a integrantes de su grupo delictivo para intimidar a las víctimas y recibir un monto económico por el presunto percance vial.

La detención forma parte del seguimiento de autoridades federales y municipales de quienes formaron parte del grupo criminal La Chokiza, tras la detención de su líder Alejandro “N”, alias , el 10 de septiembre del 2025 en el centro comercial Las Américas y quien se encuentra en un penal federal.

David “N” alías “Negro Billetes” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, para resolver su situación jurídica.

dmrr/cr

