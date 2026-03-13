La alcaldía Xochimilco prohibió la venta de bebidas alcohólicas en San Gregorio Atlapulco, debido a que realizará su fiesta patronal.

A través de un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, la demarcación detalló que esta “Ley Seca” aplicará de las 00:00 horas del 13 de marzo hasta las 23:59 horas del 24 de marzo, es decir 12 días.

No se podrá vender bebidas alcohólicas en los establecimientos que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporalmente, ya sea establecimiento o en vía pública.

El documento añade que la alcaldía tiene la obligación de garantizar la seguridad, convivencia y civilidad durante la celebración de las fiestas de los diferentes pueblos y barrios durante marzo.

