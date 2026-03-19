Diputado de Morena propone reforma para que los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial se transmitan por televisión abierta

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El diputado Juan Guillermo Rendón (Morena) propuso reformar la para establecer que la transmisión de encuentros deportivos donde participen las selecciones nacionales de cualquier disciplina, se transmitan en televisión abierta con cobertura nacional.

En caso de aprobarse su iniciativa, incluiría los partidos de la Selección Mexicana, en el Mundial de 2026 que se realizará este año, además de los encuentros en otras disciplinas, como béisbol, voleibol, etcétera.

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Armando González con la Selección Mexicana, previo al Mundial de 2026 - Foto: @hormiga_glez en Instagram
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“Estamos protegiendo el derecho de los mexicanos que tengan a ver los partidos de futbol en televisión abierta. El 90.4% de la población tiene televisiones y tres de cada 10 de ellos pueden pagar un streaming. Algunos países, Brasil, España y algunas otras naciones ya lo tienen, es en televisión abierta y es un derecho para todos”, refirió.

La reforma señala que los titulares de los derechos de transmisión extranjeros, que operen mediante plataformas digitales, que adquieran derechos de exclusividad para el territorio mexicano, deberán celebrar convenios de sublicenciamiento con concesionarios de televisión abierta, de uso comercial o uso público, interesados.

En caso de que no se alcance un acuerdo, a más tardar 30 días naturales antes del inicio del torneo o encuentro respectivo, la autoridad en la materia intervendrá de oficio o a petición de arte para determinar la condiciones que aseguren la transmisión en señal abierta.

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Erik Lira y Jesús Gallardo en festejo de gol, durante el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Islandia - Foto: Imago7
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