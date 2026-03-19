El diputado local de Morena Víctor Hugo Lobo Rodríguez presentó una iniciativa para que las fórmulas de candidatos a concejales y diputados locales puedan ser mixtas, es decir, conformadas por un hombre y una mujer.

El legislador sostuvo que con esta propuesta buscan armonizar la norma con la realidad electoral y con los criterios de interpretación aplicados actualmente por la autoridad electoral, los cuales ya han permitido las fórmulas mixtas.

Su propuesta busca modificar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX para que que únicamente se permitan las fórmulas mixtas para concejales y diputados locales cuando sean encabezadas por un hombre, como actualmente ya ha ocurrido.

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Desde tribuna, el legislador recordó que nuestro sistema electoral establece que las candidaturas para distintos cargos de elección popular se registren mediante fórmulas integradas por una persona propietaria y un suplente.

No obstante, dijo, la legislación vigente establece que estas fórmulas deben integrarse exclusivamente por personas del mismo género, lo que en la práctica limita la posibilidad de conformar fórmulas mixtas, aun cuando dicha integración no afecte el principio de paridad.

“Esto genera una restricción normativa que no necesariamente responde a la finalidad del propio sistema electoral. La paridad de género es sin duda uno de los avances más importantes de nuestra democracia, por eso la paridad no debe interpretarse como una regla rígida que limite la configuración de las candidaturas cuando no existe afectación al equilibrio entre mujeres y hombres, por el contrario, debe entenderse como un principio orientado a garantizar igualdad sustantiva y ampliar las oportunidades de participación política”, abundó.

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El legislador morenista detalló que esta iniciativa también recupera criterios que ya han sido contemplados en la regulación electoral reciente, particularmente, en los lineamientos para la postulación de candidaturas a la Jefatura de Gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, emitidos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), donde ya se contempla la posibilidad de fórmulas integradas por un propietario hombre y una suplente mujer.

“He de mencionar que este criterio actualmente se encuentra únicamente en lineamientos administrativos y no en la legislación local, por ello esta propuesta busca darle reconocimiento expreso en la ley para evitar interpretaciones contradictorias dentro de la normativa electoral. Además, es importante señalar que en la integración actual del Congreso de la Ciudad de México ya existen fórmulas de representación conformadas por propietario hombre y suplente mujer, lo que demuestra que esta figura no sólo es viable, sino que ya forma parte de la práctica política reciente”, aseveró.

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