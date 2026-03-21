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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la apertura este domingo de la primera Utopía de su gestión. Está ubicada en Ciudad Deportiva Mixhuca.
En redes sociales, la mandataria capitalina señaló “Mañana abrimos las puertas de la primera de las #UTOPÍAS! Las #UTOPÍAS son espacios públicos y gratuitos donde el deporte, la cultura y los cuidados se encuentran para mejorar la vida de la comunidad. ¡La transformación avanza en la Ciudad de México!”.
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A través de un video recordó que la obra cuenta con más de 120 mil metros cuadrados.
Esta será la primera de 100 Utopías que edificará durante su gestión.
El evento se desarrollará el 22 de marzo a las 10:30 horas en la Puerta 7A, de Ciudad Deportiva.
¿Qué actividades se desarrollarán ?
- Área de juegos infantiles
- Parque Acuático con fuentes de chorros
- Alberca semiolímpica
- Área de juegos infantiles
- Go Karts
- Mini Golf
- Salón de usos múltiples
- Pump Truck
- Auditorio
- Tortillería
- Tiendita Solidaria
- Foro al Aire Libre
- Casa de Salud
- Alberca de Rehabilitación
De acuerdo con el gobierno capitalino, las Utopías están diseñadas con una visión arquitectónica que responde a su entorno social, "aprovechando al máximo los espacios para generar experiencias inclusivas y accesibles".
afcl
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