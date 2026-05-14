Culiacán. - En respuestas a llamadas anónimas a las líneas de emergencia de vecinos del fraccionamiento Infonavit Barrancos, en la parte sur-poniente de Culiacán, fueron detenidos cinco civiles con fusiles automáticos, un lanzagranadas, cargadores y cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en respuesta al llamado de vecinos se ubicó el domicilio y luego de varias inspecciones se observó a personas armadas en su interior, por lo que se procedió a su detención.

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A los cinco civiles se les aseguraron cuatro fusiles AK-47, una carabina tipo M4, un aditamento lanza granada, 20 cargadores abastecidos, 600 cartuchos útiles y cinco chalecos tácticos de color negro.

Los detenidos, junto con las armas, cargadores y cartuchos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones respectivas y finque las responsabilidades.

afcl