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Beijing. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes con su par chino,, para celebrar la segunda y última jornada de su cumbre en Beijing, constató un periodista de la AFP.

con un apretón de manos en los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino situado junto a la Ciudad Prohibida de la capital.

Mientras tanto, la Cancillería china emitió un comunicado en el que pidió reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz y mantener abierta la "puerta del diálogo" sobre Irán, después de que los presidentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, abordaran la situación en Medio Oriente durante su primera reunión en Beijing, el jueves.

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"La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse", afirmó un portavoz de la Cancillería china en un comunicado, en el que defendió que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política.

"Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", indicó la Cancillería, que agregó que encontrar una salida beneficia tanto a Estados Unidos como a Irán.

Según la Cancillería china, Xi y Trump alcanzaron "una serie de nuevos consensos" en su reunión del jueves, entre los que figura situar la construcción de lo que describió como "relación de estabilidad estratégica constructiva China-Estados Unidos" que funcione como una "nueva orientación de los vínculos" para los "próximos tres años o más".

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El Ministerio chino de Exteriores agregó que ambos mandatarios también alcanzaron consensos sobre "cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas" y acordaron reforzar "la comunicación y la coordinación en asuntos internacionales y regionales".

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